Trump: Gazze’de ikinci aşama çok yakında

Trump: Gazze'de ikinci aşama çok yakında

Trump, Gazze’de yürütülen sürecin “ikinci aşamasının” kısa süre içinde başlayacağını açıkladı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü bölgede can kaybı 70 bini aşmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze’de yürütülen sürecin ikinci aşamasına ilişkin bir soruya Trump, sürecin ilerlediğini belirterek:

“İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek.”
dedi.

Trump, Gazze ve genel olarak Orta Doğu’da barış sürecinin sürdüğünü savunarak 59 ülkenin bu süreci desteklediğini, bunun “önemli bir uluslararası destek” anlamına geldiğini belirtti.

“YARALILAR VE BAZI ÖLÜMLER VAR”

Trump, konuşmasında ayrıntıya girmeden bölgedeki bir bombalı olaydan da söz etti. ABD Başkanı, patlamanın “yaralılara ve bazı kişilerin ölümüne neden olduğunu” ifade etti ancak olayın yeri, zamanı ya da sorumlularına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Son 48 saatte yüzlerce Filistinli yaşamını yitirdi veya yaralandı; enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte can kayıpları artmayı sürdürüyor.

İsrail, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ne gıda, ilaç ve temel yardım girişini büyük ölçüde sınırlandırıyor. Uluslararası kuruluşlar, bölgede “felaket koşullarının” derinleştiği uyarısında bulunuyor.

