Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve bir süredir herhangi bir takımda görev yapmayan teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaklaşırken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

Gürcü çalıştırıcı sonrası göreve getirilecek isim için birçok adayın adı geçerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile el sıkıştı. İstanbul ekibinin Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 1.18'lik puan ortalaması yakalamıştı.

