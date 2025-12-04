Siyaset bilimci Prof. Dr. Taha Parla son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin eleştirel siyaset bilimi öncülerinden Prof. Dr. Taha Parla, 80 yaşında vefat etti. Bebek Camii’nde düzenlenen törenin ardından Parla, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eleştirel siyaset bilimi alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Taha Parla, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Parla için Bebek Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

12 Eylül darbesi döneminde DİSK Davası savunmasına katkı sağlayan Parla, aynı zamanda Cumhuriyet tarihine eleştirel bir perspektifle yaklaşan çalışmalarıyla tanınıyordu. İletişim Yayınları, “Yayınevimizin kurucularından ve dostumuz Taha Parla’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri literatürün yapı taşları arasında yer alıyor” açıklamasını yaptı. Metis Yayınları da, “Türkiye’nin düşün dünyasına büyük katkılar sunan Parla’nın vefatını üzüntüyle öğrendik” paylaşımında bulundu.

Cenaze töreninde, Parla’nın eşi Jale Parla ve kızı Ayşe Parla taziyeleri kabul etti. Boğaziçi Üniversitesi’nden çok sayıda akademisyen ve Parla’nın yakın dostları törende yer aldı.