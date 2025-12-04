BIST 10.919
DOLAR 42,45
EURO 49,65
ALTIN 5.737,35
HABER /  GÜNCEL

İngiltere'ye kaçmışlardı! Emanet kasasını soyan şüpheli ve eşi için kırmızı bülten talebi

İngiltere'ye kaçmışlardı! Emanet kasasını soyan şüpheli ve eşi için kırmızı bülten talebi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheliler E.T. ve eşi hakkında, kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Abone ol

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, kasadaki altın ve gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T. ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazıldı.

ADLİYE MEMURU YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan adliye memuru K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

 Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti. Yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. E.T. ve eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti. Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

İlgili Haberler
Adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşle kaçtı! Çöp poşetleriyle tekerlekli arabayla çıkarmış
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Otomobil alacaklar için müthiş liste! En ucuz otomobiller belli oldu hangi marka ne kadar?
Foto Galeri Otomobil alacaklar için müthiş liste! En ucuz otomobiller belli oldu hangi marka ne kadar? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin belediyeden açıklama:
Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin belediyeden açıklama:
İmralı ziyareti sonrası ilk komisyon toplantısı! Numan Kurtulmuş: Raporlama safhasına geçiyoruz
İmralı ziyareti sonrası ilk komisyon toplantısı! Numan Kurtulmuş: Raporlama safhasına geçiyoruz
Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş
Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş
MSB'den Yunan Bakan'a tepki: Atmosfere zarar veriyor
MSB'den Yunan Bakan'a tepki: Atmosfere zarar veriyor
Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 339 organize suç örgütünü çökerttik
Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 339 organize suç örgütünü çökerttik
Siyaset bilimci Prof. Dr. Taha Parla son yolculuğuna uğurlandı
Siyaset bilimci Prof. Dr. Taha Parla son yolculuğuna uğurlandı
Emanet kasasının soyulmasına ilişkin bir kişi yakalandı!
Emanet kasasının soyulmasına ilişkin bir kişi yakalandı!
Real Madrid'e büyük şok! 2 ay sahalardan uzak kalacak
Real Madrid'e büyük şok! 2 ay sahalardan uzak kalacak
Balıkesir'de yeni deprem oldu büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi açıkladı
Balıkesir'de yeni deprem oldu büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi açıkladı
Soygun sonrası gündeme geldi! Yenidoğan savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma mı açıldı?
Soygun sonrası gündeme geldi! Yenidoğan savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma mı açıldı?
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı