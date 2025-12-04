Adana'daki bu görüntüler yuh çektirdi! Vatandaş isyanda "Biz bunları mı yedik"
Yurtta son dönemde beyaz ve kırmızı etlere bağlı zehirlenme vakaları gitgide artıyor. Birçok bölgede ekiplerin denetimleri sıkılaştırılırken Adana'dan gelen son görüntüler pes dedirtti. Bir dere kenarında at ve eşek kalıntılarının bulunması endişeleri artıyor. Bölge halkı kokulardan oldukça şikayetçi.
Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde kesilen at ve eşek kalıntıları açık olan atık su dere yatağına atılması vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle sıcak havalarda dayanılmaz hâle gelen koku yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Bu durum hem sağlık hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturuyor.
"BURADA FELAKET BİR KOKU VAR"
Vatandaşlardan Mehmet Mustafa Köroğlu, "Buraya at ve eşek kemiği atıyorlar. Burası artık oturulmaz hale geldi. Kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. 50 defa şikayet ettik ama sonuç alamadık.
Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Burayı anlatmaya gerek yok; yol üzerinden bakınca bile kemik kaynıyor. Burada felaket bir koku var. Kapı penceremiz yaz kış kapalı. Koku ve sinekler nedeniyle hastalıktan kurtulamıyoruz" dedi.
"GÜVENLİK KAMERASI TAKILSIN KİM ATIYOR TESPİT EDİLSİN"
Bölge sakini Rıdvan Dağlıgül ise dere yatağına güvenlik kamerası takılıp, at ve eşek kesenlerin tespit edilmesi gerektiğini anlatarak şöyle devam etti: