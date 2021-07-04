Oda TV'den akıllara ziyan Süleyman Soylu analizi

Oda TV, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik gazetecilik sınırlarını aşan ve yorumdan öteye gidemeyen haberler serisine bir yenisini daha ekledi.

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Oda TV'nin "yalan haber" serisi sürüyor! KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda görüntülenen ve plastikten yapılan oyuncak silahları "gerçek silah" diyerek yalan rekorunu egale eden Oda TV, bu kez de İçişleri Süleyman Soylu'ya ilişkin akıllara zarar bir habere imza attı.

İçişleri Bakanlığı'nın Bitlis'te düzenlendiği terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının ele alındığı güvenlik toplantısına katılan Bakan Süleyman Soylu'nun temasları sürüyor.

Bitlis'te düzenlenecek toplantı öncesi 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Soylu, burada görev yapan askerle sohbet ederek onlara moral verdi.

Soylu bu fotoğrafla mesaj vermiş

Oda TV, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun twitter'dan da fotoğraflı olarak paylaştığı bu ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "fotoğraflı mesaj" başlığıyla duyurdu. Oda TV'nin iddiasına göre Soylu, Beştepe'deki iki toplantıya çağrılmadı. Yine aynı habere göre Soylu, Beştepe'ye çağrılmaması nedeniyle bir kaç gündür sessizdi ve bu sessizliğini askerlerle birlikte çektirdiği fotoğrafla bozarak Erdoğan'a mesaj verdi.

Bir değil iki değil bu kaçıncı yalan!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bitlis ziyareti haftalar öncesi planlanmıştı. Yüksek güvenlik riskinin bulunduğu bir bölgeye düzenlenen bir programın, çok hassas konular haricinde iptal edilmesi mümkün olmadığına göre Bakan Soylu'nun programlarının, Beştepe'de düzenlenen bir programla ilgisi bulunmuyor.

Bir diğer yalan ise Süleyman Soylu'nun sessizliği! Oda TV'nin iddiasının aksine Soylu, bir kaç gündür yoğun bir program sürdürüyor ve her programına ilişkin twitter'dan paylaşım yapıyor.

Nasıl bir mesajmış bu?

Süleyman Soylu'nun askerlerle çektirdiği ve twitter'dan paylaştığı fotoğraf üzerinden yaptığı bu ideolojik okuma, Üfürükçü TV'nin "omurgasız" yayın anlayışının bir başka tezahürü olsa gerek!

Oda TV, geçtiğimiz günlerde plastik oyuncak silahların yer aldığı bir fotoğraf üzerinden, dahiyane bir memleket okuması yapmış, FETÖ'nün "15 Temmuz'un kayıp silahları" değirmenine su taşımıştı.



Askeri uzman soslu silah haberi!

Oda TV, tek bir fotoğraf karesinden yola çıkarak KADEM'i suçlamış ve aralarında ağır silahlar ve mühimmatların bulunduğu sandıkların öğrenci yurdundan alınarak kamyonlara taşındığını ileri sürmüştü. Dizinin uygulayıcı yapımcısı Muhammet Erkam, bu haberin ardından Oda TV'ye tepki göstermiş, replika silahların TRT için çekilen dizide kullanıldığını ve gerekli izinlerin alındığını söyledi. Erkam, açıklamasında "Biz her işimizi izinli ve hukuka uygun yaptık. Oyuncak silahın izni mi olur? Kimmiş bu tahta ve plastik silahların gerçek olabileceğini söyleyen uzmanlar? Oda TV askeri uzmanlarını açıklasın" ifadesinde bulunmuştu.