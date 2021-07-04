52 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapılan Türkiye dünyada 9'uncu sırada yer aldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 192 milyon dozu aştı. Türkiye, 52 milyondan fazla dozla 9'uncu sırada yer aldı.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği Ourworldindata sitesine göre Çin, 1 milyar 296 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Bu ülkeyi 351 milyon 221 bin ile Hindistan, 329 milyon 970 bin ile ABD, 102 milyon 780 bin ile Brezilya, 78 milyon 537 bin ile İngiltere, 75 milyon 780 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 53 milyon 203 bin ile İtalya, 52 milyon 542 bin ile Türkiye, 46 milyon 945 bin ile Meksika, 46 milyon 250 bin ile Japonya, 45 milyon 495 bin ile Endonezya, 42 milyon 790 bin ile İspanya, 42 milyon 450 bin ile Rusya, 38 milyon 777 bin ile Kanada, 29 milyon 965 bin ile Polonya ve 22 milyon 940 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 3 milyar 192 milyon dozu geçti.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar 52 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 62 oldu.