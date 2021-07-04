BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde elektrikli bisikletle gezemeye çıkan üç arkadaş otomobile çarptı. Üç çocuğun da yaralandığı kazada çocuklardan biri önce olay yerinden kaçtı sonra yaralı halde geri döndüğü olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

AYDIN'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi Botanik Park çevresinde elektrikli bisiklete 3 kişi binen çocuklar, park köşesinde yan yoldan geçmekte olan 35 S 1561 plakalı M.G.T. idaresindeki otomobile yandan çarptı. Otomobilin sol tarafındaki camlar patlarken araçta büyük hasar meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan üç arkadaş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında görgü tanıklarının ifadesine göre elektrikli bisiklette üç çocuğun bulunduğu belirtilirken üçüncü çocuğun olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Diğer iki yaralının tedavileri olay yerinde yapılırken olay yerinden kaçan 3. çocuk arkadaşlarının yanına gelerek sağlık ekiplerine yaralı olduğunu söyledi.

2 ambulansa alınan yaralı çocuklar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan üçüncü çocuk kazayı haber vermek için olay yerinden uzaklaştığını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
52 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapılan Türkiye dünyada 9'uncu sırada yer aldı
52 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapılan Türkiye dünyada 9'uncu sırada yer aldı
Rusya'dan dikkat çeken NATO ve Türkiye açıklaması
Rusya'dan dikkat çeken NATO ve Türkiye açıklaması
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı
Dünya pazarına Türkiye'den açılan Hyundai Bayon yollara çıktı
Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan adaları satılığa çıkardı
Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan adaları satılığa çıkardı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları bekliyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları bekliyoruz
Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni karar
Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni karar
Facebook şifresi çalan 9 Android uygulaması mağazadan kaldırıldı
Facebook şifresi çalan 9 Android uygulaması mağazadan kaldırıldı
Satın alma gücünde dünya küçülürken Türkiye büyüyerek 13. sırada yer aldı
Satın alma gücünde dünya küçülürken Türkiye büyüyerek 13. sırada yer aldı
İsveçli süper market zinciri ABD'deki siber saldırı sonucu yüzlerce marketi kapattı
İsveçli süper market zinciri ABD'deki siber saldırı sonucu yüzlerce marketi kapattı