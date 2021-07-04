Facebook şifresi çalan 9 Android uygulaması mağazadan kaldırıldı

Google Play Store'de yer alan ve kullanıcıların Facebook hesaplarını ele geçiren milyonlarca kişinin indirdiği 9 uygulama mağazadan kaldırıldı.

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Google'nin uygulama mağazası Play Store, milyarlarca Android kullanıcısının ihtiyaçlarını giderdiği bir pazar yeri haline geldi. Binlerce kullanışlı uygulamanın yer aldığı Play Store'de maalesef zararlı uygulamalar da bulunuyor. Ayrıca kendisini zararsız olarak gösteren uygulamalar kullanıcılara virüs bulaştırıp hesaplarını çalabiliyor.

Google ise kendini masum gibi göstererek kullanıcıların Facebook bilgilerini çalan 9 adet uygulamayı Google Play Store'den kaldırdı.

Facebook şifrelerini çalan uygulamalar ve indirme sayıları

PIP Photo: 5.8 milyon indirme

Processing Photo: 500 bin indirme

Rubbish Cleaner: 100 bin indirme

Inwell Fitness: 100 bin indirme

Horoscope Daily: 100 bin indirme

App Lock Keep: 50 bin indirme

Lockit Master: 5 bin indirme

Horoscope Pi: 1000 indirme

App Lock Manager: 10 indirme