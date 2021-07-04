Facebook şifresi çalan 9 Android uygulaması mağazadan kaldırıldı
Google Play Store'de yer alan ve kullanıcıların Facebook hesaplarını ele geçiren milyonlarca kişinin indirdiği 9 uygulama mağazadan kaldırıldı.Abone ol
Google'nin uygulama mağazası Play Store, milyarlarca Android kullanıcısının ihtiyaçlarını giderdiği bir pazar yeri haline geldi. Binlerce kullanışlı uygulamanın yer aldığı Play Store'de maalesef zararlı uygulamalar da bulunuyor. Ayrıca kendisini zararsız olarak gösteren uygulamalar kullanıcılara virüs bulaştırıp hesaplarını çalabiliyor.
Google ise kendini masum gibi göstererek kullanıcıların Facebook bilgilerini çalan 9 adet uygulamayı Google Play Store'den kaldırdı.
Facebook şifrelerini çalan uygulamalar ve indirme sayıları
PIP Photo: 5.8 milyon indirme
Processing Photo: 500 bin indirme
Rubbish Cleaner: 100 bin indirme
Inwell Fitness: 100 bin indirme
Horoscope Daily: 100 bin indirme
App Lock Keep: 50 bin indirme
Lockit Master: 5 bin indirme
Horoscope Pi: 1000 indirme
App Lock Manager: 10 indirme
Bu tehlikeli uygulamaları tarayan ve işleyiş şekillerini çözen firma ise ünlü güvenlik firması Dr. Web oldu. Dr. Web araştırmacılarının açıklamasına göre bu uygulamalar telefona kurulduğu andan itibaren zararlı yazılımını çalıştırmaya başlıyor ve sunucudan gerekli verileri çekiyor. Ardından Facebook ile giriş yapacağınız herhangi bir uygulamada açılan pencerenin içine bir kod yerleştirerek kullanıcı adı ve şifrenizi topluyor. Buna ek olarak giriş yaptığınız anda çerezlerinizi de çalan yazılım bu bilgileri ve çerezleri bilgisayar korsanlarına satıyor.