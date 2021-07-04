Korkuya kapılan Yunanistan'dan Almanya'ya çağrı: Türkiye'ye satmayın

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin Alman tasarımı Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük kazandığını yazdı. Bir Yunan yetkili, Almanya'dan Türkiye'ye satış yapmamasını istedi.

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The Economist dergisi, bu haftaki sayısında Türkiye'nin Alman tasarımı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiğini belirtti. Piri Reis denizaltısını mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeye ilişkin 'Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı' yorumunda bulundu.

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye karşısında provokatif bir tutum sergileyen Yunanistan'ın denizaltılar karşısında zor bir durumda kaldığının vurgulandığı makalede, "Atina yönetimi, Almanya'dan satışları durdumasını ve denizaltıları başka bir ülkeye satmasını istiyor" ifadeleri yer aldı. Haberde ismi açıklanmayan bir Yunan yetkilinin, "Biz, 'Denizaltıları Türkiye'ye satmayın' demiyoruz. Biz, 'Şu anda bu Türkiye'ye satmayın' diyoruz" sözlerine de yer verildi.