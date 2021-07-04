İsveçli süper market zinciri ABD'deki siber saldırı sonucu yüzlerce marketi kapattı

ABD'de Kaseya adlı bilişim firması, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamayla uğradığı fidye yazılım saldırısı sonucu sunucularını kullanan müşterilerini uyararak siber saldırı altında olduğunu duyurdu. İsveçli büyük süper market zinciri de yaptığı açıklamada Kaseya'nın uğradığı fidye yazılım saldırısının dolaylı olarak kendilerini etkilediğini belirterek yüzlerce marketin kapatıldığını belirtti.

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ABD'de faaliyet gösteren Kaseya bilişim firması, 2 Temmuz'da yaptıkları açıklamayla sofistike bir fidye yazılım saldırısı altında olduklarını ve FBI ile çalıştıklarını ifade ederek binlerce müşterisinden firmaya ait VSA ve SaaS sunucularını kapatmalarını istedi.

Yüzlerce süpermarketi bulunan İsveç merkezli Coop firması da yaptıkları açıklamada Kaseya'ya yapılan siber saldırıdan dolaylı olarak ödeme sistemlerinin etkilendiğini ve süpermarketlerin kapalı kalacağını duyurdu.