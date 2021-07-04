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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Partide Z kuşağı harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Partide Z kuşağı harekatı

Z kuşağına kendi torunlarını örnek gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum. Gençlerle ilgili bizim en önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti yöneticileri ile yapılan değerlendirme toplantılarında gençlere yönelik geliştirilecek politikalar konusunda görüşlerini dile getirdi.

Z kuşağı başta olmak üzere gençlerle ilgili sunumların yapıldığı toplantıda gençlerin lider tercihinde ilk sırada Erdoğan'ın yer aldığı, yine bu kesimin birinci tercihinin de AK Parti olduğu ancak gençlerden gelen oyun partinin aldığı toplam oy oranının altında kaldığı hatırlatıldı. Z kuşağını anlamak ve yeni bir vizyon geliştirilmesi konusunda görüşler dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Z kuşağını torunlarını örnek göstererek değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Z kuşağını ben torunlarımda da görüyorum. Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum. Gençlerle ilgili bizim en önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalıdır. Aidiyet duygusunu kaybetmemeleri lazım. En büyük tehlike bu olur. Çocuğa sevgi verirsen, sevgi ile yaklaşırsan aileye karşı aidiyet duygusu da kendiliğinden gelişir. Bu kesimlere yönelik gelecekle ilgili bir vizyon çizmeliyiz, umut vermeliyiz. Sadece geçmişte yaptıklarımızı anlatmak yetmez. Geçmişe takılıp kalmadan ama geçmişte yaptıklarımızı da anlatarak bir hafıza oluşturmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

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