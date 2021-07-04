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Haziran ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak

Haziran ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak

Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacak. İşte Bakan Bilgin'in yaptığı açıklama...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

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