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Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi. Daha önce eşi Nurcihan Engin zehirlenme sonucu hayatıını kaybeden Levent Engin de bugün yaşamını yitirdi. Ailesinin organlarını bağışladığı Engin'in, uygun bulunan böbrekleri alınıp, İstanbul'a götürüldü.

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Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin, Turan Vardı ve Remzi Zabınoğlu yaşamını yitirdi.

Sahte içkiden tedavi altına alınan 2 çocuklu Engin çiftinden Nurcihan Engin, geçen pazar yaşamını yitirdi. Yoğun bakım servisinde entübe edilen Levent Engin de bugün hayatını kaybetti. Engin'in ölümüyle Çorlu'da sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Böbrekleri alındı

Levent Engin'in ölümünün ardından doktorlar, kardeşi Erhan Engin'i davet ederek, organlarını bağışlayıp bağışlamayacağını sordu. Kardeş Engin'in de bağışlaması üzerine, İstanbul'dan bir ekip organları almak için Çorlu Devlet Hastanesi'ne geldi.

Yapılan kontrollerde diğer organları zarar gören Levent Engin'in sadece böbrekleri uygun bulunarak başka bir hastaya nakledilmek üzere alındı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde sahte içkiden tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 6'sı entübe 9 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. 

6 kişi tutuklanmıştı

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç tutuklandı.

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