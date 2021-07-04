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Çiftlik Bank Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum'

Çiftlik Bank Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum'

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden ve "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Tosuncuk ilk ifadesinde neden teslim olduğunu anlattı.

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Çiftlik Bank ile 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırıp Mart 2018’de yurtdışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirildikten sonraki ilk ifadesinde neden teslim olduğunu açıkladı. Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Borçlarımı ödeyeceğim...

 Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın, borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini belirtti.

Alacaklıların listesini getirdi

Aydın'ın ilk ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Aydın, Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdi.

Yurtdışındaki çevremde de zorluklar çıkarıldı

'Neden teslim oldun?' sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.

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