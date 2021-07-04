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İçişleri Bakanlığı: Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğinin açıkladı.

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 İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, polis-insansız hava aracı (İHA) ve jandarma-silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli operasyon gerçekleştirildi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) birlikleriyle sürüyor.

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