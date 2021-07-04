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Diyarbakır'da narko-terör operasyonda ikinci dalga! 65 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da narko-terör operasyonda ikinci dalga! 65 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheli tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 22 Haziran 2021 tarihinde ikinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 73 şüpheliden 65'inin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, 17 Haziran 2021'de birinci dalgası düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 33 zanlının tutuklandığı anımsatılarak, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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