Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü! 40 kişi sağ kurtuldu

FİLİPİNLER'de askeri uçak düştü. Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, 86 kişiden şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 17 kişinin ise cenazesine ulaşıldı

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Filipinler'de askeri uçağın düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre 92 kişiyi taşıyan askeri uçak, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, kazadan 40 kişinin kurtulduğunu söyledi. İlk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.