BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok

 İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı. Öte yandan Köşger günlük 104 vaka ile uzun zamandır görülen en düşük seviyenin yakalandığını belirtti.

Abone ol

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte iki gündür Kovid- 19 kaynaklı ölüm olmadığını duyurdu. İzmirlileri aşı olmaya davet eden Vali Köşger, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID'ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca, günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357'e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

İlgili Haberler
Türkiye 3 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
ÖNCEKİ HABERLER
Yalova'da feci kaza! Aydınlatma direğine çarparak takla attı 1'i ağır 3 yaralı var
Yalova'da feci kaza! Aydınlatma direğine çarparak takla attı 1'i ağır 3 yaralı var
İzmir'de tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü! Babasının evinde yakalandı
İzmir'de tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü! Babasının evinde yakalandı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Elazığ'a geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Elazığ'a geldi
HDP milletvekilleri Özışık kardeşleri neden hedef alıyor?
HDP milletvekilleri Özışık kardeşleri neden hedef alıyor?
Azmi tüm kanser hastalarına umut olur 9 kez kanseri atlattı
Azmi tüm kanser hastalarına umut olur 9 kez kanseri atlattı
Bakırköy Ataköy'de aynı ağaçlık alanda 3 günde ikinci yangın
Bakırköy Ataköy'de aynı ağaçlık alanda 3 günde ikinci yangın
Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu
Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu
3 çocuk annesi boğazı kesilerek öldürüldü! İzmir'deki sevgili vahşeti
3 çocuk annesi boğazı kesilerek öldürüldü! İzmir'deki sevgili vahşeti
“MAHREM”: İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri
“MAHREM”: İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi