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Bakırköy Ataköy'de aynı ağaçlık alanda 3 günde ikinci yangın

Bakırköy Ataköy'de aynı ağaçlık alanda 3 günde ikinci yangın

BAKIRKÖY Ataköy'de, ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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Bakırköy, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 gün arayla yangın çıktı
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı. Öte yandan aynı yerde 3 gün önce de yangın çıktığı, alanda bulunan budanmış ağaçlardan kalan kuru dalların nedeni bilinmeyen şekilde yandığı öğrenildi.

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