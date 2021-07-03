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Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a şok: F.Bahçe veya Beşiktaş'la her an imzalayabiliriz

Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a şok: F.Bahçe veya Beşiktaş'la her an imzalayabiliriz

Galatasaray’ın yeni sezonda da kadrosunda düşündüğü Henry Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması geldi. Menajer D'Avila, Onyekuru'nun Beşiktaş veya Fenerbahçe’ye transfer olmasının an meselesi olduğunu söyledi.

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Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Henry Onyekuru İstanbul'da
Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

"Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ödemeye hazır"
D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak.

Atina'ya gitmeyi reddetti
Henry Onyekuru, Monaco ile anlaşan Yunanistan'ın Olimpiakos takımını Atina'da yaşamak istemediği gerekçesiyle reddetmişti.

Galatasaray'a 3 kez geldi
Henry Onyekuru kiralık olarak çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giydi. Süper Lig'de 55 karşılaşmaya çıkan Onyekuru, 20 gol attı, 11 asist yaptı.

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