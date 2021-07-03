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Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferlerine aşırı yağış engeli

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferlerine aşırı yağış engeli

ANKARA ve çevre illerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Ankara- Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı kullanılamaz hale geldi. Hattaki menfezler taşıp, raylar sel suları altında kalırken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Ankara- İstanbul- Konya tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.

Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.

Yolculara bilet ücretleri iade edildi
TCDD'den yapılan yeni açıklamada, yolculara bilet ücretlerinin kesintisiz olarak iade edildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde aşırı yağışlardan meydana gelen sel nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Sarayönü mevkiindeki sel bölgesine bakım onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler hattın onarımına başladı. Teknik ekibin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında yol trafiğe açılacak.

Tren seferleri çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ankara- Konya ve İstanbul- Konya seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. Yolculara bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edildi."

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