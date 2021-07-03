İtalya Covid-19'u yeniyor İngiltere'de durum vahim! Son 24 saatin vaka tabloları açıklandı

İTALYA'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 932 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 262 bin 511’e yükseldi. İngiltere'de açıklanan güncel vaka tablosuna göre ise 18 kişi hayatını kaybetti.

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İtalya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 228 bin 127 koronavirüs testi yapıldığı ve 932 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 262 bin 511’e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 637’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 110 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 45 bin 576 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 9 kişi azalarak 204’e geriledi. İtalya'da bugüne kadar 52 milyon 872 bin 596 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 19 milyon 606 bin 446 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

İngiltere'de son 24 saatte vaka sayısı

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 885 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 879 bin 616'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 18 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 207'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 45 milyon 136 bin 880 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 33 milyon 402 bin 28 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı ifade edildi.

Artan vakalara rağmen R sayısı düşüş gösterdi

İngiltere hükümetinin bilimsel danışma grubu SAGE, Covid-19 vakalarının artmasına rağmen, virüsünün yayılma hızını belirleyen R sayısının bir önceki haftaya göre düşüş gösterdiğini söyledi. SAGE yaptığı açıklamada, İngiltere'de geçtiğimiz hafta R sayısının 1.2 ile 1.4 arasında kaydedildiğini belirtirken, şu anda 1.1 ile 1.3 arasında olduğunu söyledi. Yetkililer İngiltere'de R sayısının en fazla Güney Batı ve Kuzey Doğu Yorkshire bölgesinde olduğunu belirtirken, ülkenin Doğusunda, Kuzey Batı'sında ve Başkent Londra'da ise en düşük seviyede olduğunu aktardı.