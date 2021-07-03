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Sakarya'da dereden ceset çıktı! Bazı uzuvları bulunamadı 4 aydır oradaymış

Sakarya'da dereden ceset çıktı! Bazı uzuvları bulunamadı 4 aydır oradaymış

SAKARYA'da bir derede, vücudunda bazı uzuvları olmayan erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan cesedin, yaklaşık 3-4 aydır derede olduğu tespit edildi.

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Ekipleri harekete geçiren olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Mithatpaşa mevkii Çark Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derenin içinde insan cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı uzuvları eksik
İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı cesette yapılan incelemelerde, cesedin 20 yaşın üzerinde bir erkeğe ait olduğu, vücudunda ise bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

4 aydır oradaymış!
Ceset, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cesedin yaklaşık 3-4 aylık olduğu belirlendi.

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