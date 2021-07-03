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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada sürpriz gelişme

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada sürpriz gelişme

SAKARYA'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada sürpriz bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, daha önce serbest bırakılan 2 sanığın tutuklanmasına karar vererek yakalama emri çıkardı.

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Yedi işçinin hayatını kaybettiği Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada, 10 Haziran tarihinde tahliye edilen sorumlu müdür Asiye Angın ile genel ustabaşı Erşan Öztürk için yapılan itiraz sonuçlandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi iki sanığın tutuklanmasına karar vererek haklarında yakalama emri çıkarttı.

3 Temmuz tarihinde Sakarya’nın Hendek İlçesindeki Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 126 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında fabrika sahibi oğlu Yaşar Coşkun’un da bulunduğu, 5’i tutuklu 7 şüpheli hakkında  “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralamasına neden olma” suçundan Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

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