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Muğla Fethiye'de tekne faciası! 35 yolculu tur teknesi battı yaralılar var

Muğla Fethiye'de tekne faciası! 35 yolculu tur teknesi battı yaralılar var

MUĞLA Fethiye'de günübirlik tur teknesi battı. 35 yolcu 3 mürettebatın bulunduğu teknedeki herkesin kurtarıldığı ve yaralanan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler facianın boyutunu özetledi.

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Sabah saatlerinde mavi tura çıkan bir tekne saat 16.30 sıralarında turdan dönüp Ölüdeniz sahiline yaklaştığı sırada teknenin ön kısmında kırılma yaşandı. Ardından su almaya başlayan tekne kısa sürede battı.

Bu sırada teknede bulunan 35 yolcu ve 3 mürettebat denize atladı. Bu sırada yolculardan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ve kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin de yardımı ile teknedeki herkes sahile ulaştırıldı.

Bir kişinin durumu ağır
Olaydan hemen sonra bölgeye gelen Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, “Olay çok sıcak. Ama Allah’a şükür arkadaşlarımız su üzerinde hiçbir vatandaşımızı bırakmadı. 3 kişiyi hastaneye yetiştirdik. Bir evladımızın durumu biraz ağır. Herkese geçmiş olsun” diye konuştu.

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