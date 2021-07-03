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Resmi gazetede yayınlandı TEİAŞ için özelleştirme kararı

Resmi gazetede yayınlandı TEİAŞ için özelleştirme kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı.

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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı. Şirket 2020'de 14,9 milyar TL ciro elde etmişti.

Özelleştirmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ’ın “özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına” 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince karar verildi.

Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülecek.

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

2020’DE 14,9 MİLYAR TL CİRO
TEİAŞ, 2019 yılında 2,1 milyar TL kâr elde etmişti.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye Araştırması sonuçlarına göre, TEİAŞ 20220 yılında 14,9 milyar TL’lik ciroyla 500 şirket arasında 26. sırada yer aldı.

2020 yılı bilanço verilerine göre, TEİAŞ’ın varlıklarının toplam değeri 27,9 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

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