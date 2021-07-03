En çok aşı yapılan ülkelerde en korkutucu varyantlar çıkacak, virüs hiç bitmeyecek

İsviçreli epidemiyolog koronavirüs salgınıyla ilgili birbirinden ürkütücü haberler verdi. Virüsün bir daha asla kaybolmayacağını söyleyen bilim insanı en kötü varyantların aşılı ülkelerde görüleceğini söyledi.

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Fransa'nın Covid-19 salgınıyla mücadelesini değerlendiren İsviçreli epidemiyolog ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Didier Pittet, "Bir daha asla kaybolmayacak bu virüsle yaşamayı öğrenmek zorunda kalacağız." dedi.

Fransız senatörlerine hitaben konuşan Pittet, "Virüslerin doğal bir evrimi vardır ve zaman içinde varyantları ortaya çıkar, aksi takdirde hayatta kalamazlardı" diyor.

Gelecek yeni dalgalar konusunda Fransız yöneticilerini uyaran Pittet, "Delta varyantı daha bulaşıcı ve daha ölümcül, bu da aslında normal bir durum. Bir virüsün üstünlük kazanmak için daha fazla yayılması, daha bulaşıcı olması gerekiyor" dedi.

'En çok aşı yapılan ülkelerde en korkulan varyantlar ortaya çıkabilir' Aşıların Delta varyantına karşı etkin olduğunu vurgulayan profesör, "Varyant ve aşı arasında bir yarış olduğu için en çok aşı yapılan ülkelerde en korkulan varyantlar ortaya çıkacaktır. Virüs daha fazla direnç hissediyor. Ölmemek için değişmek zorunda. Bu bir hayatta kalma içgüdüsü, zeka değil. Virüsler uyum sağlamak için lojistik olarak çok uygundur. Sürpriz değil ve devam edecek" diye konuştu.

'Herkesin Covid-19'a karşı bağışık olması yıllar alacak'

Koronavirüsün asla gitmeyeceğinin altını çizen Pittet, "Bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Hepimiz çocukluğumuzdan beri yakaladığımız dört büyük koronavirüs ailesiyle yaşıyoruz. 20 yaşına geldiğimizde neredeyse %100'ümüz bu 4 koronavirüse karşı koruma kazanmış oluyoruz. Yüzde 100'ümüzün de Covid-19'a karşı bağışık olması yıllar alacak. Aşılama bu aşamaları hızlandırmaya yardımcı olur.

4'ncü, 5'nci ve 6'ncı dalga risklerinin olduğunu belirten Pittet, "Ne kadar çok insan aşılanırsa, risk o kadar düşük olur, çünkü virüs aşılı bir kişiye çarptığında başka bir kişiye geçemez. Test etmeniz, izlemeniz ve izole etmeniz gerekiyor. Ayrıca, belirli faaliyetlere yalnızca aşılanmış, testi negatif veya zaten enfekte olmuş kişilerin erişebilmesi için sağlık geçişlerinin kullanılması gerekecektir" dedi.

İsviçreli profesör, mayıs ayında teslim ettiği 200 sayfalık bir raporda, Fransa'daki Covid-19 krizinin yönetiminin değerlendirilmesi konusunda, yönetimin ilk başta hazırlıksız yakalandığının daha sonra daha tatmin edici bir tepki ortaya koyduğunu söyledi.