BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlıyor

Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlıyor

TÜKETBİR Başkanı Tunç, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, büyükbaşın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor." dedi.

Abone ol

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi.

Bayram öncesinde kurbanlık sıkıntısı olmayacağını dile getiren Tunç, "Yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunuyor, kurbanlık temininde sıkıntı olmaz." ifadesini kullandı.

Tunç, küçükbaş fiyatlarının 1500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğuna dikkati çekerek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar var. Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

"Yapılacak müdahalelerle yem fiyatlarının düşmesini bekliyoruz"

Üreticilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Tunç, yem gibi maliyetlerin artmasının sektörü olumsuz etkilediğini anlattı.

Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya müdahale kararı almasının olumlu karşılandığının altını çizerek, "TMO'nun kararı bizleri umutlandırdı. Bu haberin duyulmasından sonra yem fiyatlarındaki artış durdu. Yapılacak müdahalelerle yem fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Girdi maliyetleri artarsa kimse hayvancılık yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehirlerarası kurbanlık naklinin özellikle bayrama 10 gün kala yoğunlaştığını belirten Tunç, bu dönemde fiyatların yükseldiğini anlattı. Tunç, dönemsel olarak yükselen nakliye fiyatlarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kurban pazar yerlerinde kira denetimi yapılmalı

Tunç, kurbanlıkların maliyetlerini etkileyen bir diğer unsurunda hayvan pazarları kirası olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle büyük şehirlerde hayvan pazarlarının kiraları üreticilerimize fazla geliyor. Burada aracıların olduğunu görüyoruz. Bir başkası belediyelerden yer kiralayarak bunu hayvan pazarı haline getirip çok yüksek fiyatlara üreticilere kiralıyor. Buralarda denetim yapılması hem üreticinin hem de tüketicinin faydasına olacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de seçim zaruridir
Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de seçim zaruridir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Onların bir duası bizim doğru yolda gitmemizi sağlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Onların bir duası bizim doğru yolda gitmemizi sağlar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Aspirinin kanser tedavisinde şaşırtan faydaları
Aspirinin kanser tedavisinde şaşırtan faydaları
Peugeot'dan sıfır faizli temmuz kampanyası
Peugeot'dan sıfır faizli temmuz kampanyası
Sahte içkiden ölü sayısı 8'e yükseldi 7 kişi hala entübe
Sahte içkiden ölü sayısı 8'e yükseldi 7 kişi hala entübe
Kanada'daki Cowessess Yerlilerinin Şefi Delorme: Kilisenin tek amacı soyumuzun beynini yıkamaktı
Kanada'daki Cowessess Yerlilerinin Şefi Delorme: Kilisenin tek amacı soyumuzun beynini yıkamaktı
Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor
Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor
Küçükçekmece Gölü'nde 2 gündür yayılan kokunun ardından bu görüntüler korkuttu
Küçükçekmece Gölü'nde 2 gündür yayılan kokunun ardından bu görüntüler korkuttu