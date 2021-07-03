BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan emeklilere mektup

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 400 bin emekli vatandaşa mektup göndererek çağrıda bulundu. 

Abone ol

Bakan Selçuk paylaşımında "Yeni bir hayata yelken açan yaklaşık 400 bin emekli vatandaşımıza rüzgâr olma niyetiyle bir mektup gönderiyoruz. 3700’e yakın farklı kurs programı olan halk eğitimi merkezlerimizin ve yüreğimizin kapılarını ardına kadar açtık. Dinlenmek, eğlenmek, öğrenmek isteyenleri bekleriz"ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Selçuk'un 400 bin emekli vatandaşa gönderdiği mektup; 

Artık kendinizden bahsederken "Emekliyim." diyeceğiniz bir dönemdesiniz. "Emekli" demek; bir anlamda "Uzun yıllar, günler, geceler boyu çalıştık, emek harcadık." demek. Kelimenin kendi bile çektiğiniz zahmetlerin göstergesi. Öncelikle ülkemize sağladığınız bu büyük katkı için teşekkür etmek isterim.

Eminiz ki çalışma hayatına başladığınız ilk günden, "Emekli oldum." dediğiniz güne kadar pek çok hayal kurdunuz. Biz de bu hayallerin başladığı yerde açık bir kapı olarak yanınızda olalım istedik. Halk eğitimi merkezlerimizde resim ve seramik kurslarından gümüş işlemeciliğine, takı tasarımından hüsnühat sanatına, çinicilikten arıcılığa kadar 72 alanda 3.645 farklı kurs imkânıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz. Emeklilik döneminize katkı sağlayacak bu ücretsiz kurslarla hayatınızın bu diliminde yaşayabileceğiniz olası sorunlarla başa çıkma sürecinizi kolaylaştırmayı ve belki de yıllar boyu yaşamaya fırsat bulamadığınız farklı deneyimlere ulaşmanızı da amaçlıyoruz.

Hani hep "Emeklilikle yeni bir hayata yelken açıyoruz." denir... Bizim çabamız da bu yelkene rüzgâr olabilmek. Emeklilik yoluna çıkmadan önce halk eğitimi merkezlerimize uğramanız ve bir yorgunluk kahvemizi içmeniz, bizi çok mutlu edecek.

Emeklilik hayatınızın sağlıkla, huzurla ve her gününüzün kendinizi bir önceki günden daha iyi hissedeceğiniz güzellikte geçmesini yürekten diliyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait HİK E-7T uçağı NATO görevinde
Peugeot'dan sıfır faizli temmuz kampanyası
Peugeot'dan sıfır faizli temmuz kampanyası
Sahte içkiden ölü sayısı 8'e yükseldi 7 kişi hala entübe
Sahte içkiden ölü sayısı 8'e yükseldi 7 kişi hala entübe
Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor
Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor
Küçükçekmece Gölü'nde 2 gündür yayılan kokunun ardından bu görüntüler korkuttu
Küçükçekmece Gölü'nde 2 gündür yayılan kokunun ardından bu görüntüler korkuttu
İstanbul'da PKK operasyonu: 28 şahıs yakalandı
İstanbul'da PKK operasyonu: 28 şahıs yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'un mektubuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'un mektubuna yanıt
A101 kurbanlık koç fiyatı kaç para 2021
A101 kurbanlık koç fiyatı kaç para 2021
Cinayetin ardında 31 yıllık sır çıktı annesi anlattı meğer dayısı
Cinayetin ardında 31 yıllık sır çıktı annesi anlattı meğer dayısı