BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Küçükçekmece Gölü'nde 2 gündür yayılan kokunun ardından bu görüntüler korkuttu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Küçükçekmece Gölü'nde 2 gündür yayılan kokunun ardından bu görüntüler korkuttu

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nden iki gün yayılan koku ardından sahile vuran binlerce ölü balık bölgede endişeye neden oldu.

Abone ol

Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece sahil kesiminde ve özellikle Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce balık ölüsünü kıyıya ulaştırdı. Sabah yürüyüşüne çıkanlar ölü balıkları bir birlerine endişe ile gösterirken, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi.

Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü. Gölün tabanındaki hareketlenmelerin  sudaki oksijeni azalttığını bunun sonucunda ölümler görüldüğü ifade edilirken sahilde kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de olduğu dikkat çekti.

Avcılar Kent Konseyi, Küçükçekmece Gölü sahilinde çok sayıda ölü balık ve yengecin vurduğunu, bu durumun daha büyük bir çevre felaketine dönmemesi için ve insan sağlığını tehdit etmemesi için biran önce bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, gölün farklı noktalarından İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gölden numuneler alındığı belirtilinrken, "Alınan numunelerin sonuçlarının ivedilikle yapılıp, kamuoyuna açıklanması ve gerekli tedbirlerin artık hiç bekletilmeden yapılması çok önem arz etmektedir. Küçükçekmece Gölü için; Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, İBB, ilçe belediyeleri ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde göl içinde temizlik faaliyetlerine başlamalı,göl içi ve çevresi için kalıcı çevresel projeler belirlenip bu projeler artık bekletilmeden hayata geçirilmelidir" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
92 yaşındaki arabasına gözü gibi bakıyor 600 bin liralık teklife rağmen satmadı
Foto Galeri 92 yaşındaki arabasına gözü gibi bakıyor 600 bin liralık teklife rağmen satmadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da PKK operasyonu: 28 şahıs yakalandı
İstanbul'da PKK operasyonu: 28 şahıs yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'un mektubuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'un mektubuna yanıt
Cinayetin ardında 31 yıllık sır çıktı annesi anlattı meğer dayısı
Cinayetin ardında 31 yıllık sır çıktı annesi anlattı meğer dayısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye’nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye’nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttık
Kurban bayramına kaç gün kaldı ne zaman 2021 Diyanet takvimi
Kurban bayramına kaç gün kaldı ne zaman 2021 Diyanet takvimi
Peynirlerin olduğu dolaba giren kişi için suç duyurusu
Peynirlerin olduğu dolaba giren kişi için suç duyurusu
Müsilajdaki 25 günlük son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı
Müsilajdaki 25 günlük son durumu Bakan Murat Kurum açıkladı
AÖL sınav tarihleri 2021 3. dönem AÖL sınav giriş ekranı
AÖL sınav tarihleri 2021 3. dönem AÖL sınav giriş ekranı
Zülfü Livaneli'den bomba Deniz Baykal açıklamaları her satırı olay röportaj
Zülfü Livaneli'den bomba Deniz Baykal açıklamaları her satırı olay röportaj
Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı