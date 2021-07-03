Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'un mektubuna yanıt

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 3 Temmuz Kumpası’nın 10. yıl dönümü nedeniyle yazdığı mektubu ve Erdoğan'dan gelen cevabı resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

Başkanımız Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 3 Temmuz Kumpası’nın 10. yıl dönümü nedeniyle bir mektup yazdı. Başkanımız Ali Y. Koç mektubunda FETÖ’ye karşı Fenerbahçe’nin verdiği mücadelenin önemini belirtirken, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin de FETÖ’ye karşı tavizsiz bir duruş gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Başkanımıza cevaben yazdığı ‘Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı’ başlıklı mektupta “FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap mektubu

Sayın Ali KOÇ Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı FETÖ, tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletimizi ele geçirme hedefi doğrultusunda 40 yıl boyunca sinsi bir şekilde çalışmış, bu süreçte sayısız ihanete, alçaklığa ve zulme imza atmıştır.

Örgüt, özellikle yargı ve emniyet içinde yuvalanmış militanları vasıtasıyla, gerektiğinde en temel hukuk kaidelerini bile çiğneyerek, spordan siyasete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alana müdahale etmiştir.

Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından biri, hiç şüphesiz, Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır.

Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır. Devletimiz de 17-25 Aralık girişimi sonrasında başlattığı, 15 Temmuz ihanetinden sonra çok daha kararlı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesi ile örgüte ağır darbeler indirmiştir.

Son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu sinsi terör örgütüyle mücadelemiz devam edecektir. Örgütün ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmaması için Fenerbahçe camiasının desteği ve dayanışması son derece önemlidir. FETÖ’ye karşı adalet mücadelesinin 10’uncu yıl dönümünde, sizlerin şahsında F

enerbahçe’ye gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gazilerimizin her birine sağlık ve afiyet diliyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhurbaşkanı