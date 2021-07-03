Kurban bayramına kaç gün kaldı ne zaman 2021 Diyanet takvimi

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olanlar ya da bayramda tatile çıkmak isteyenler, hazırlıklarına Kurban Bayramı takvimine göre yön verecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Kurban Bayramı tarihi temmuz ayının gelmesiyle birlikte Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Kurban Bayramı tatili ise bu sene hafta sonuna denk gelecek. 20 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz'la birleşmesi halinde tatilin 11 gün olacağı öne sürülürken, konuya dair ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kurban bayramı ne zaman: Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Kurban bayramı tatili kaç gün: Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.

Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.

Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu.

Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması taleplerine "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek karşı çıktı.

Uzun tatil süresinin "üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini" belirten Baran, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir" değerlendirmesinde bulundu.