Tosuncuk bu gece Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın bu gece Türkiye'ye getiriliyor.

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İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın bu gece Türkiye'de olacağını açıkladı: “İnterpol dairemizden bir ekip Brezilya'ya gönderildi. Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın’ı getirecek uçak sabah 09.50 sularında havalandı. Bu akşam 22.30’da Türkiye’de olacak”

Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın ilk gecesini Sao Paulo’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda geçirmişti. Her türlü ihtiyacı burada karşılanan Aydın, Brezilya polisine teslim edilme ihtimali vardı. Uluslararası hukuka göre teslim edilirse 40 gün orada tutuklu kalması gerekiyordu. Türkiye devreye girdi ve Tosuncuk'u getirme kararı çıktı.

"Ben de mağdur oldum" demişti

Bu hafta içinde teslim olacağını bir videoyla duyurmuş ve kendisinin de mağdur olduğunu şu sözlerle iddia etmişti:

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum" dedi.