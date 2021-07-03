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Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Çekmeköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde, Şile istikametine giden 4 araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan B.T, M.T, Y.D., G.D ile M.D'ye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Birinin çocuk yaşta olduğu öğrenilen 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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