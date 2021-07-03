Aşılamayı yüzde 40 daha azaltan sebep! Sağlıkçılar bir de bununla uğraşıyor

Türkiye genelinde sağlıkçılar canla başla aşılama çalışmalarına katılıyor ancak bu sebep yüzünden yüzde 40 azalan bölgeler var.

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Normalleşme dönemine adım atan Türkiye’de, Kovid-19’a karşı aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Artık 18 yaş üzeri her vatandaş randevusuz şekilde sağlık merkezlerinde aşı olabilirken, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde iki doz aşılananların rakamı ise halen 15 milyonu geçmiş değil.

Ancak ülke genelinde aşı olanların oransal dağılımına bakıldığında doğu ve güneydoğunun birçok kentinde aşılanma oran ve hızının batı illerine göre yüzde 30-40 daha düşük seyrettiği dikkatlerden kaçmıyor. Bölgede görev yapan sağlıkçılar ise bu durumu ‘aşıların kısırlık yaptığı’ yönündeki yalan, yanlış dedikodulara bağlıyor.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr.Elif Turan Milliyet’e yaptığı açıklamada “Orantılama yaptığımızda bile, aşılanma rakam ve hızı batı illerine göre yüzde 30-40 daha düşük seyrediyor. Süreç ilk 1 yılda yeterince şeffaf yönetilmediğinden toplumda güvensizlik oluştu. Hemşehrilerimize Kovid-19 aşılarının etkinliğini anlatınca ikna oluyorlar. Özellikle kırsaldaki vatandaşlarımız bir takım söylentilerden hemen etkilenip aşılanmaktan kaçınabiliyor. Aşılanma hızını arttırmak için Türkçe ve Kürtçe afişler hazırladık. Özellikle 60 yaş üzeri kadınların birçoğu Türkçe bilmiyor. Bölgenin şartları göz önüne alınarak, kırsal için mobil ekip ve tanıtım ekipleri oluşturulmalı” dedi.

Mardin Tabip Odası Başkanı Volkan Binbaş da kent ve bölge genelinde aşıya erişim konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, “Aşılanma oranlarımız istediğimiz seviyede değil ama kırsala gittiğimizde yaşlılara ‘aşı yapalım, aşı senin korur’ dediğimizde ‘tamam yap’ diyorlar. Ancak biz gitmediğimizde, şehir merkezine gelmiyor, gelemiyorlar. Bölgede aşılanma hızının yükseltilmesi için mobil hizmet ve tanıtımların daha yoğun şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkçe bilmeyen vatandaşlarımıza ana dillerinde Kovid-19 aşılarının önemi hakkında bilgilendirme yapılmalı” diye konuştu.

Eskiden de aynı yalan vardı

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.İsmail Balık ise geçmişte de çocuk aşı kampanyalarında kısırlık yalanlarının ortaya atıldığını belirterek, şunları söyledi: “Bu kaygının Doğu ve Güneydoğu illerinde daha yoğun olarak devam ettiğini görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu’daki kanaat önderleri mutlaka aşı kampanyalara destek vermeli. Vatandaşa kendi anadilinde aşının koruyuculuğu ve önemi anlatılmalı. Köylerdeki insanlar, aşı merkezlerine gitmekte güçlük çekebiliyor. Sağlık müdürlükleri mobil ekiplerle kırsal bölgelere daha yoğun hizmet götürürse, bölgedeki aşılanma oranları artar.”

“Özel çalışma yapılmalı”

Doç.Dr.Duran Tok (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı): “Güneydoğudaki vatandaşımızın bir kısmı aşıların kısırlık yaptığı yönünde yanlış kanıya sahip. İnsanımızın duygularını istismar ederek, siyasi söylemler üzerinden de aşıya güvensizlik yaratılıyor. Ancak en büyük korkunun kısırlık olduğunu gözlemliyoruz. Doğu ve Güneydoğu’da aşıya ikna konusunda daha özel ve güçlü çalışmalar hayata geçirilmeli.”