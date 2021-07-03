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Skandal görüntü Konya'dan! Peynirlerin olduğu buzdolabının içine girdi

Skandal görüntü Konya'dan! Peynirlerin olduğu buzdolabının içine girdi

Dün hamuru top yapıp oynayanların tepki çekmesinin ardından bugün de Konya'dan skandal bir görüntü geldi. Bir çalışan peynirlerin olduğu buzdolabına girip paylaştı.

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Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarı'nda, bir dükkanda çalışan birisi gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girdi.O ana ait görüntüleri arkadaşına çektiren vatandaş, görüntüleri 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla  'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.

Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.

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