BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  DÜNYA

Ankara'da jandarmadan 'tarihi eser' operasyonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da jandarmadan 'tarihi eser' operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, metal at heykeli, yüzük ve metal obje ele geçirildi.

Abone ol

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, şüpheli M.K ile M.K'nın ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Altındağ İlçesi Önder Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda, söz konusu kişileri yakalarken, araçlarında yapılan aramada ise Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, birer metal at heykeli ile yüzük ve iki obje olmak üzere toplam 1020 tarihi eseri ele geçirdi.

Ekipler, tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el koyarken, zanlılar hakkında da adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fiyatlar uçuşa geçti Napolyon kirazını bu yıl göremeyeceğiz
Fiyatlar uçuşa geçti Napolyon kirazını bu yıl göremeyeceğiz
Zeytinburnu E-5’te korkunç kaza arabanın motoru fırladı 1 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu E-5’te korkunç kaza arabanın motoru fırladı 1 ölü 1 yaralı
Meteoroloji uyardı sıcaklık 8 derece düşüyor yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı sıcaklık 8 derece düşüyor yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Aydın'da 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu
Aydın'da 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu
Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda direğe çarpan tırın sürücüsü öldü
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda direğe çarpan tırın sürücüsü öldü
EURO 2020'de Belçika'yı deviren İtalya yarı finale yükseldi
EURO 2020'de Belçika'yı deviren İtalya yarı finale yükseldi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'ndaki iddialara tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'ndaki iddialara tepki
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem