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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı: 6000 kilometredir maratonda

Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı: 6000 kilometredir maratonda

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar 'Akıncı İHA' ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İnsansız Hava Aracının 6000 kilometredir havada olduğunu aktaran Bayraktar, "Bakalım daha ne kadar gidecek?" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi tüm dünyada ses getirirken, geliştirilen insansız hava araçları ile bu alanda sayılı ülkeler arasına girildi. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar son olarak Akıncı İHA ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın 6000 kilometredir havada olduğu bildiren Bayraktar, "Bakalım daha ne kadar gidecek?" ifadesine yer verdi. Bayraktar ayrıca Akıncı'nın hareketlerini canlı olarak takip etmek isteyenler için de bir link paylaştı.

Bayraktar Akıncı bilgileri 

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

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