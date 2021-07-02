BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 499,15
HABER /  SPOR
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

EURO 2020'ye İsviçre'yi penaltılarla eleyen İspanya ilk yarı finalist oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EURO 2020'ye İsviçre'yi penaltılarla eleyen İspanya ilk yarı finalist oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İspanya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İsviçre'ye penaltı atışlarıyla 3-1 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Abone ol

Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) çeyrek final mücadelesinde İsviçre ile İspanya karşılaştı.

8. dakikada İspanya, Denis Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Jordi Alba sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. İsviçreli futbolcu Denis Zakaria'ya çarparak kaleciyi yanıltan top ağlara gitti: 0-1

68. dakikada İspanya savunmasının hatasını değerlendiren İsviçre eşitliği yakaladı. Xherdan Shaqiri, Remo Freuler'in pasında topu filelere göndererek durumu 1-1'e getirdi.

77. dakikada İsviçre 10 kişi kaldı. Remo Freuler, Gerard Moreno'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

İsviçre'de Gavranovic atışı gole çevirdi; Schar, Akanji ve Vargas penaltıları kaçırdı. İspanya'da Olmo, Moreno ve Oyarzabal penaltılarda gol sevinci yaşadı; Busquets ve Rodri ise fileleri havalandıramadı.

Penaltı atışlarında İsviçre'ye 3-1 üstünlük kuran İspanya yarı finale kaldı.

İspanya yarı finalde Belçika-İtalya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz Salı günü karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı
İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Galatasaray hazırlık maçlarını açıkladı
Galatasaray hazırlık maçlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' sorusuna dikkat çeken yanıt
ABD ordusunda son 11 yılda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakası rapor edildi
ABD ordusunda son 11 yılda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakası rapor edildi
Türkiye 2 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 2 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira oldu
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira oldu
İstanbul Kadıköy'de denize akan renkli su endişesi
İstanbul Kadıköy'de denize akan renkli su endişesi
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Rusya donanması dev tatbikatla gözdağı verdi
Rusya donanması dev tatbikatla gözdağı verdi