İstanbul Kadıköy'de denize akan renkli su endişesi

İSTANBUL Kadıköy Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden Marmara Denizi'ne akan renkli su endişeye neden oldu. Parkta bulunanlar kokudan da şikayetçi oldu.

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İSTANBUL Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize beyaz renkte su akıyor. Atık olduğu belirtilen su, Marmara Denizi'ne karışıyor. Sudan kötü koku da yükseliyor.

Parka gelenler kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Parkta gezen Serkan Eser, "Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku" dedi. Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" dedi.