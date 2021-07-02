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Rusya donanması dev tatbikatla gözdağı verdi

Rusya donanması dev tatbikatla gözdağı verdi

Rus ordusuna bağlı Kuzey Donanması, Barents ile Norveç denizlerinde denizaltıların derin sularda silahlarını test etmesi için özel tatbikat başlattı.

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Rusya'nın da içinde bulunduğu gerilim giderek büyüyor.

İngiltere her ne kadar savaş gemisini bölgeden çekmiş olsa da Moskova yönetimi dev bir tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya'ya bağlı Kuzey Donanmasından yapılan açıklamada gerçekleştirilen tatbikata 4. nesil denizaltıların da katıldığı kaydedildi.

Denizaltı silahlarının test edildiği belirtilen açıklamada, "Tatbikat çoğu modern denizaltı için sınır olan 500 metrenin altındaki derinlikte gerçekleştiriliyor" ifadesi kullanıldı.

Plan dahilinde yapılan tatbikatın birkaç gün süreceği bildirildi.

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