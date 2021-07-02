Kemal Kılıçdaroğlu'na yalanları 2 milyon 750 bin liraya patladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları mahkeme kararlarıyla tescilli. Yalan alışkanlığı CHP Grup Başkanvekilliği'ne dayanan Kılıçdaroğlu, ettiği iftiralar nedeniyle sonuçlanan yalnız 11 dava sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara yönelik izlediği 'yalan siyaseti' yargının aleyhinde verdiği çok sayıda kararla tescillendi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında 2009'dan bu yana açtığı davalardan sadece 11'inin sonucunda 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekili'yken başlattığı yalanlara konu ettiği iddialar, Türk yargısı tarafından tek tek aleyhine sonuçlandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerce tescil edilen bazı yalanları:

Havuzlu villa

Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturmadan önce 5 Haziran 2009 tarihindeki bir mitingde Erdoğan'ın 'sahte evrak düzenlemek ve yolsuzluk yapmaktan dosyası olduğu' iddiasında bulundu. Konu ile ilgili açılan davada Kılıçdaroğlu, 20 bin lira tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu, 2010 Ağustos ayında yaptığı mitingdeki iddiaları sebebiyle dava konusu oldu. Erdoğan'ın avukatları açtığı bu davayı da kazandı ve Kılıçdaroğlu'nun 20 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Suriye yalanına 1 milyon 15 Mart 2013'te Erdoğan'ı 'silahlı unsurları Türkiye'de besleyip silahlandırdıktan sonra Suriye'ye göndermekle' itham eden Kılıçdaroğlu, açılan davada 1 milyon lira tazminata mahkum edildi. 25 Mart 2013'te 'Cilvegözü, Reyhanlı ve Uludere'de hayatını kaybedenlerin sorumlusunun Recep Tayyip Erdoğan olduğunu' iddia eden Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'ın terör örgütlerinin elemanlarını yetiştirip Suriye'ye gönderdiği' yalanı da yargıya tosladı. Kılıçdaroğlu, yalanlarını savunamadı. Erdoğan, buna karşı açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını da kazandı.

Altın kaplamalı klozet

Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem başbakanlık görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında iftiralarda bulundu. Bu konuda açılan davada Kılıçdaroğlu, 100 bin lira tazminat ödedi. 2015'teki mitinglerde bu defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni diline dolayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı devletin tüm imkanlarını kendisi için kullanmakla itham etti. Kılıçdaroğlu, 'altın kaplamalı klozet' ve '1100 odalı saray' iddiaları için açılan davada 100 bin lira tazminata mahkum oldu.

2 milyon liralık yeni dava

Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 2020'de Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, "Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye'ye getirsin. Milyarlarca paraları var" iddiasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iddia için Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Ön inceleme yapıldı ve 4 Kasım 2021’e duruşma tarihi verildi.

Tazminat havuzu kurdular CHP TBMM Grubu, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturdu. Milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlardan 5'er bin liranın bu fona aktarılması kararlaştırıldı.

Man Adası pahalıya patladı

- Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017'de yaptığı grup toplantısında Erdoğan ve ailesinin Man Adası'nda kurulu olduğunu söylediği şirkete suçladığı isimlerin para gönderdiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Senin çocuklarının yurt dışı hesaplarına gönderdiği milyonlarca dolar para var mı? Sevgili Erdoğan; çocuklarının, eniştenin, dünürünün, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün yurt dışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun? Bunun cevabını bekliyorum. Sordum soruyu, tık yok" dedi. İstanbul Anadolu 20'nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası karşısında 150 bin lira tazminat kazandı.

- Kılıçdaroğlu, 28 Kasım 2017'de yaptığı grup toplantısında da Man Adası ile ilgili sözde belgeler açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsünden salladığı kağıtlarda şirketin Türkiye'de bir bankada bulunan hesabından bu kişilerin Türkiye'deki bir başka bankada bulunan hesabına para gönderdiği, yurt dışına para aktarımı olmadığı tespit edilmişti. Kılıçdaroğlu, bu davadan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 110 bin lira manevi tazminat ödedi.

- Kılıçdaroğlu, yine aynı yıl içinde yaptığı konuşmada Man Adası iddialarını sürdürdü. 5 Aralık 2017'deki konuşması için açılan davada Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

- Kılıçdaroğlu, 19 Aralık 2017'de katıldığı bir televizyon programında Man Adası yalanına devam etti. CHP lideri, bu sebeple açılan davayı da kaybetti. İstanbul Anadolu 15'inci Hukuk Mahkemesinde görülen davada 20 bin liranın Erdoğan'a ödenmesine karar verildi.

- Sözde Man Adası belgelerini incelemeyen Kılıçdaroğlu, yalandaki ısrarını sürdürdü. 13 Şubat 2018'deki grup konuşmasında, "Man Adası belgeleri sahte diyordun, avukatın da sahte diyordu. Seni destekleyen herkes sahte diyordu. Verdik savcıya hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya" demişti. Erdoğan'ın avukatlarının konuya ilişkin açtığı bu davada da kürsüden sallanan belgelerin öne sürülen iddiaları yansıtmadığı belgelendi. Kılıçdaroğlu, 130 bin liralık tazminat ödedi.