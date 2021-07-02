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Boeing'in kargo uçağı Hawaii açıklarında denize acil iniş yaptı

Boeing'in kargo uçağı Hawaii açıklarında denize acil iniş yaptı

Son dönemde kazalarla birlikte anılan Boeing'in bu kez bir 737 kargo uçağı, motor arızası nedeniyle ABD'nin Hawaii adası açıklarında denize acil iniş yaptı. İçindeki iki kişi kurtarıldı.

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737 MAX'ı yüzlerce insanın ölümüne neden olan iki kazanın ardından 20 ay yere indirdikten sonra geçen yılın sonlarında yeniden uçurmaya başlayan Boeing'den yeni bir kaza haberi geldi.

İlkin CNBC, içinde 2 kişi bulunan Boeing 737 kargo uçağının, motor arızası yaşadıktan sonra ABD'nin Hawaii adasının Honolulu kenti açıklarında denize düştüğünü duyurdu.

Ardından Federal Havacılık İdaresi, bunun denize acil iniş olduğunu ve uçağın içindeki 2 kişinin ABD Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Kalaeloa Havaalanı'nın 2 mil açığında meydana gelen kazaya ABD Sahil Güvenliği bir tekne, helikopter ve C-130 uçağıyla müdahale etti. Honolulu İtfaiyesi ekipleri de kaza yerine gitti.

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