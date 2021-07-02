Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı öncesi aşı şartı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı öncesi hedefledikleri aşı şartını açıkladı: Her ferdin en az 1 doz aşı olmuş olarak Kurban Bayramına girmek istiyoruz.

Abone ol

Sakarya’da 157 eserin toplu açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak zorundayız” dedi.

Sakarya’da yapılan sağlık yatırımlarına değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Güçlü bir sağlık sistemi insanlık için hayati önem taşıyor. Bunun kıymeti korona virüs salgınında bir kez daha ortaya çıktı. Dünya’da bununla baş edecek nadir ülkelerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğimde alt yapı ile birlikte dağlık sistemimizin geldiği nokta yalnızca vatandaşlar tarafından değil uluslararası örgütler tarafından takdir edilmekte. 1 milyar lira olan 52 tesisin yapımını hizmete açtık Sakarya’da. Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum Hastanesi 370 yatağıyla hizmet vermeye başladı. 10 farklı sağlık yatırımının yapımına devam etmektedir. İnşaatına başlanacak olan Sakarya Şehir hastanemizde bunların içerisinde. Cumhurbaşkanımız liderliğimde 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye’de şehit hastanelerini sağlıkta gelinen son nokta olarak hedefliyoruz. Tek bir kampüste vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarının karşılaştığı 1000 yataklı olmakla birlikte yatak kapasitesi artırılacak şekilde planlanmıştır. Pandemiyi gündemimizden çıkarmaya çalıştığımız bugünlerde sağlık çalışanlarımız insan üstü çaba harcamakta. Açılışını yaptığımız tesislerin Sakarya’ya hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.