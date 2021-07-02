TİGAD’dan RTÜK’e ziyaret

İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) heyeti, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’i makamında ziyaret etti. Şahin, kurum olarak internet gazetecilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel başkanlığındaki heyet, RTÜK Başkanı Şahin’i ziyaret etti. Geçgel, TİGAD tarafından önümüzdeki günlerde düzenlenecek “dijital medya” çalıştayına Şahin’i davet etti. Şahin, dijital medyanın önemine işaret ederek, çalıştaya RTÜK’ü temsilen katılım sağlayacaklarını ifade etti.

Ziyarette birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunuldu. TİGAD Başkanı Geçgel, dijital medya alanında çalışan internet gazetecilerinin sorunlarını dile getirdi. İnternet gazetecilerinin özlük haklarından denetimsiz haber sitelerine kadar birçok soruna işaret eden Geçgel, meslekî tecrübesi olmayan kişilerin açtığı haber sitelerinin, haberciliğin kalitesini düşürdüğünü vurguladı.

Şahin: RTÜK olarak internet gazetecilerine her türlü desteğe açığız

Şahin de, internet gazetecilerinin yaşadığı sorunların çözümü için RTÜK olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki aylarda TİGAD tarafından Ankara’da düzenlenecek internet gazeteciliği çalıştayına da katılacağı sözünü verdi.

Ziyarette; TİGAD Genel Sekreteri Uğur Eskier, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Polat ve Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdem Yeşer yer aldı. ziyaretin ardından Şahin, heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.