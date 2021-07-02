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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: Bay Kemal senin gücün buna yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: Bay Kemal senin gücün buna yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz." dedi.

Konuşmasından satır başları...

*Tank palet fabrikasında yapılan işleri başından beri gururla takip ediyoruz. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak ve hedeflerine ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerinin gücü de bunu engellemeye yetmez. Siz ise illetsiniz illet. Ve Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. 

*Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır.

*Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi aşıları para alarak yapıyor. 50 Sterlin, 100 Euro. Biz aşılarda halkımızdan 1 kuruş aldık mı? Bize nasihat ettiler, böyle de olmaz belli bir bedel alın. Hayır. Biz kim için varız halkımız için varız. Bütün bu vergiler halkımızdan alınıyor, geri dönüşler halkımıza olacak.

*Hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız.

*İnşallah çok yakında Sakaryamız'a da 1000 yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Artık Sakaryalı kardeşim Sakarya'nın civarındaki hastanelerine gitmeyecek.

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