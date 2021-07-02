UEFA, Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı işte final tarihi
UEFA, Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu finalinin 28 Mayıs 2022'de St. Petersburg'da oynanacağını açıkladı.Abone ol
2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçları, 14-15 Eylül tarihlerinde başlayacak. Final ise, 28 Mayıs 2022'de Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye'den Beşiktaş'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı şu şekilde:
Grup maçları
İlk hafta: 14/15 Eylül 2021
Son hafta: 7/8 Aralık 2021
Son 16 turu
İlk maçlar: 15/16 - 22/23 Şubat 2022
Rövanşlar: 8/9 - 15/16 Mart 2022
Çeyrek final
İlk maçlar: 5/6 Nisan
Rövanşlar: 12/13 Nisan
Final
28 Mayıs 2022