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UEFA, Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı işte final tarihi

UEFA, Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı işte final tarihi

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu finalinin 28 Mayıs 2022'de St. Petersburg'da oynanacağını açıkladı.

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2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçları, 14-15 Eylül tarihlerinde başlayacak. Final ise, 28 Mayıs 2022'de Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye'den Beşiktaş'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı şu şekilde:

Grup maçları
İlk hafta: 14/15 Eylül 2021

Son hafta: 7/8 Aralık 2021

Son 16 turu
İlk maçlar: 15/16 - 22/23 Şubat 2022

Rövanşlar: 8/9 - 15/16 Mart 2022

Çeyrek final
İlk maçlar: 5/6 Nisan

Rövanşlar: 12/13 Nisan

Final
28 Mayıs 2022

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