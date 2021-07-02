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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak" dedi. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı baştan beri büyük mücadele veren aile hekimliklerinin başarılarının karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aile hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak" dedi. 

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