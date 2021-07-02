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Deutsche Bank elektrik-doğalgaz zammı sonrası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti

Deutsche Bank elektrik-doğalgaz zammı sonrası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti

Deutsche Bank, Türkiye yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 15'ten yüzde 16'ya çıkardı. Alman devi, dolar/TL için yıl sonu tahminini de 9,00’dan 9,50’ye güncelledi.

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Deutsche Bank, Türkiye yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 15'ten yüzde 16'ya çıkardı. Revizyona gerekçe olarak elektrik ve doğalgaz zamları gösterildi. Elektrik fiyatlarına yüzde 15, doğalgaz fiyatlarına ise yüzde 12 zam gerçekleştirilmişti.

Deutsche Bank yayımladığı bir araştırma raporunda, elektrik ve gaz fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 15’ten yüzde 16’ya revize ettiklerini duyurdu.

Doğalgazın enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 1,69 ve elektriğin yüzde 2,71 olduğunu belirten kurum, bu zamların enflasyona doğrudan etkisinin 61 baz puan olacağını söyledi.

Haziran ayı enflasyon verisiyle beraber Haziran başında yapılan zamların etkisinin daha iyi anlaşılabileceğini vurgulayan Deutsche Bank, Haziran ayında enflasyonun hızlı bir şekilde artarak yüzde 18’in üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti.

Dolar/TL beklentisini de güncelledi

Dolar/TL için yıl sonu tahminini de 9,00’dan 9,50’ye güncelleyen kurum, son açıklanan zorunlu karşılık önlemlerinin alışılmadık para politikası önlemlerine geri dönüldüğüne dair sinyaller verdiğinin altını çizdi.

İkinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 22 civarında büyümesini bekleyen Deutsche Bank, hızlanan aşılama çalışmaları ve Haziran’da açıklanan yüksek frekanslı verilerle beraber Türkiye için 2021 büyüme tahminlerini yüzde 5,5’ten yüzde 6,9’a yükselttiklerini söyledi.

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